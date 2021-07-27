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Baş Belası nefes kesiyor

Baş Belası nefes kesiyor

27.7.2021

ATV'NİN sevilen dizisi 'Baş Belası', son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in paylaştığı dizi, ilk bölümünden itibaren milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

SÜRPRİZLERLE DOLU
DİZİDE güzel oyuncu Helvacıoğlu, İpek Gümüşçü karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Özdemir ise Şahin Kara karakterini canlandırıyor. Aksiyon dolu dizinin son bölümünde Başkomiser Şahin, soruşturma bitene kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıkladı ve ekibini toplayıp "Cinayet büro size emanet" dedikten sonra emniyetten ayrıldı. Peşinden giden İpek ise, Şahin'i kararından vazgeçirmeyi başaramadı. Şahin'in başını derde sokacağını düşünen Mehmet Amir, İpek'le konuşarak Şahin'in tek başına Şebeke'nin peşine düşmesinden endişelendiğini söyledi. Şahin'in emniyetten ayrılmasından kendisini sorumlu tutan İpek de, onu korumak için bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi.

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