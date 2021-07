Vitamin ve mineralin doğalını tercih edin

Vitamin ve mineral fazlası, eksikliğinden daha zararlı olabilir. Örneğin A vitamininin fazlası, vücutta birikerek karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, yeterli ve dengeli beslenen bir insanın herhangi bir hastalık ya da ihtiyacı artıran ilave bir durum (gebelik vb.) olmadığı sürece gerekli vitamin ve mineralleri doğal yollarla alması gerektiğini belirtti.

TOKSİK ETKİ YARATMA TEHLİKESİ

İnsanlar doğru ve dengeli beslendiğinde bile vitamin ve mineral eksikliği yaşayabilir. Bu konuyla ilgili bilgi veren Balcı, "Örneğin kemoterapi gören hastalara bazen vitamin desteği verilmesi gerekebilir. Aynı şekilde yaşlıların, emziren veya gebe kadınların, vejetaryen (özellikle vegan) beslenenlerin, diyaliz tedavisi görenlerin, bebek ve çocukların vitamin ve mineral desteği alması gerekebilir. Bir hastalıktan ya da yeterli beslenememekten kaynaklı eksiklikler hekim kontrolünde tamamlanmalı aksi halde farklı olumsuzluklara neden olabilmektedir. Vitamin ve minerallerin fazlası bazen yaşamı tehdit edecek düzeyde toksik etkilere sahip olabilir.

ÇEŞİTLİLİĞE ÖNEM VERMELİSİNİZ

Örneğin potasyumun fazlası kalp durmasına yol açabilir. A vitaminin fazlası karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. D vitamini fazlası ise kandaki kalsiyumun yükselmesine neden olur. C vitamini fazlası da okzalat taşları oluşumunu artırır ve mide asidini artırır" ifadelerini kullandı.Dengeli ve yeterli bir beslenme programı ve besin çeşitliliği ile vücudunuzun günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Gıdaların doğal renklerinin taşıdıkları vitamin ve mineralleri göstermesi bakımından önemli bir işaret olduğunu belirten öğretim görevlisi Merve İşeri Uzunoğlu, vücuda direnç katan besinlerin doğal, mevsiminde ve yerel gıdalar olduğunu vurguladı. Uzunoğlu, "Çok fazla işlemden geçmeyen, içerisinde katkı maddesi bulunmayan, hormonsuz, omega-3 oranı yüksek gıdalar tüketilmeli ve beslenmede renk çeşitliliğine önem verilmeli. Probiyotikler sindirim sisteminin dengeli çalışmasını, salgılarıyla beyin sağlığını destekleyerek vücut direncine katkı sağlar.

RENKLERİNE GÖRE AYIRT EDİN

DOMATES, çilek gibi kırmızı meyve ve sebzeler A ve C vitamini ile potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Beyaz renkli mantar, muz, soğan gibi gıdalar kalp sağlığı ve kolesterolün dengelenmesi için faydalı. Yeşil renkliler kalp sağlığını koruyan potasyum ve K vitamini deposudur. Ayrıca kemik ve diş yapısını destekler, yüksek oranda antioksidan içerirler. Yaban mersini, siyah üzüm ve karadut gibi mavi ve morlar ise idrar yolları sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olurlar.

HANGİ MİNERAL HANGİ BESİNDE?

KALSİYUM:

■ (Kemik ve diş oluşumu, pıhtılaşma, sinir sistemi fonksiyonu). Süt, yoğurt, peynir, yeşil sebzeler, maden suyu

FOSFOR:

■ (Kemik oluşumu, metabolizma). Süt, peynir, et, sosis, balık

SODYUM:

■ (Sıvı dengesi, sinir ve kas fonksiyonu). Patatesler, sebzeler, muz, kurutulmuş meyveler, bakliyat

POTASYUM:

■ (Sıvı dengesi, sinir ve kas sinyalleri iletimi). Tam tahıllı ürünler, bakliyat, patates, domuz, süt, sebzeler, meyve, balık

DEMİR:

■ (Kan oluşumu, kanda oksijen taşınması). Et, yumurta sarısı, sosis, tam taneli tahıl ürünleri, yulaf gevreği, mısır

İYOT:

■ (Tiroit hormonları sentezi). Okyanus balıkları, deniz mahsulleri, iyotlu tuzla hazırlanmış besinler

FLOR:

■ (Çürüklere karşı dişin direnç kazanması, diş minesinin güçlendirilmesi). Balık, tahıllar, ceviz, siyah çay, maden suyu

SELENYUM:

■ (Sıvı dengesi, sinir ve kas sinyalleri iletimi). Tam tahıllı ürünler, bakliyat, patates, domuz, süt, sebzeler, meyve, balık

ÇİNKO:

■ (Vücut savunma sistemi, yara iyileşmesi). Et, kabuklu deniz hayvanları, peynir

MAGNEZYUM:

■ (Kemik oluşumu, enerji metabolizması, enzimler, sinir ve kas fonksiyonu). Tam taneli tahıl ürünleri, süt ve süt ürünleri, yeşil sebzeler, taneli meyveler, portakal, muz