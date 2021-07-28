Serdar’ın keyfi yerinde

Şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 yılında boşandığı eşi Chloe Loughnan hakkında "700 bin TL nafaka ödedim. Buna rağmen bana dava açtı, evime haciz getirtti" sözleriyle gündem olmuştu. Zehir zemberek sözleri sonrası moralinin bozuk olduğu düşünülen Ortaç, Alaçatı'daki konserinde keyifli halleriyle dikkat çekti.

CHLOE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Kime Ne adlı mekanda sahne alan Ortaç, kalabalık bir hayran kitlesine hitap etti. Sağlığı nedeniyle zaman zaman oturup dinlenmek zorunda kalan ünlü şarkıcı, hareketli şarkılarda yerinde oturan erkek dinleyicilere sitem ederek, "Ben bu halimle ayakta durmaya çalışıyorum, siz ağır abi gibi oturuyorsunuz. Yakışıyor mu hiç size!" sözleriyle sevenlerini ayağa kaldırdı. Öte yandan, Chloe Loughnan paylaştığı hikayesinde, "Unutmayın; her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" ifadeleriyle Serdar Ortaç'ın sözlerine cevap verdi.

AİLECE ÇEŞME MOLASI

PİKAP arabalarıyla bin kilometrelik tura çıkan oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 2 yaşındaki kızları Vina ile bayram haftasını Çeşme'de geçirdi. Ege'nin tatil cenneti Çeşme'de kısa bir mola veren Erdeniz ailesi, anne babalarını da yanlarına alarak plaj keyfi yaptı. Bir süre denizde yüzen güzel oyuncu, karaya çıktığında ise sevimli kızıyla plajda oynadı. Galatasaray'a veda edip Büyükçekmece basketbol takımına transfer olan Caner Erdeniz ise, hem sezon öncesi enerji topladı hem de tam anlamıyla bir aile saadeti yaşadı.

YALNIZ ADAM

YAZ sezonunun büyük bir kısmını Çeşme'de geçiren şarkıcı Murat Boz, Alaçatı gecelerinde objektiflere takıldı. Arkadaşları ve kadın hayranlarıyla bir mekanda sohbet edip eğlenen başarılı popçu, gecenin sonunda mekandan yalnız ayrıldı. Aracına binerken çekildiğini farkeden Boz, gazetecilere "Her şey yolunda" pozu verdi.

ERCAN AKGÜN