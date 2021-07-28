Sitokin’e karşı propolis önerisi

PANDEMİ sürecinde bağışıklık sistemini destekleyen ürünler arasında propolisin öne çıktığını belirten uzmanlar, "Propolis, antioksidan etkisini oluşturan fenolik bileşenlerle hastalığın bulaşmasını ve virüsün akciğerlerde yaratacağı ölümcül etki mekanizmasını önlüyor, düzenli kullanımda Kovid-19 için çok önemli bir klinik tablo olan sitokin fırtına sendrom riskini azaltıyor" ifadelerini kullandı. Yapılan birçok araştırmaya göre propolisin, virüslerin çoğalmasını önlediği, kanın pıhtılaşmasını engellediği ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğu belirtildi

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