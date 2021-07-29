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Haberler Sarmaşık Kardeşi için mevlit okuttu

Kardeşi için mevlit okuttu

Kardeşi için mevlit okuttu

29.7.2021

ŞARKICI Alişan, bir hafta önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını da kendisi okudu.

Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş, türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı.

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