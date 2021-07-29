Serin sulara dalış

ALANYASPOR'UN eski kalecisi Ufuk Ceylan, yaz tatili için Ege kıyılarını tercih eden isimlerden oldu. Çeşme Dalyan'da yakınlarıyla birlikte tekne keyfi yapan Ceylan, sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı. Bu yılın başından beri yeşil sahalardan uzak olan file bekçisi, yaz dönemini tatil yaparak geçirecek gibi görünüyor.

KAFA KAFAYA SOHBET

TATİLİNİ Çeşme'de geçiren başarılı oyuncu Esra Ruşan, meslektaşı Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak ile denizde kafa kafaya verip sohbet etti. Ne konuştukları bilinmeyen iki arkadaş, bir süre denizin ortasında lafladıktan sonra serin suların keyfini çıkardı.

134 KİLO GİTTİ SAĞLIK GELDİ

EĞLENCE sektörü ve ünlüler dünyasının 'Beton' lakaplı koruma görevlisi Bayram Kılıç, Çeşme gecelerinde ortaya çıktı. 2018'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından tam 134 kilo veren ünlü bodyguard, XL kıyafetlere veda etti. Yeniden doğmuş gibi hayatını sürdüren Beton Bayram, gece hayatında artık daha sağlıklı çalıştığını söyledi.

BOZKURT ÇİFTİ HAFTA SONUNU İPLE ÇEKİYOR

AVRUPA ve Amerika ülkelerine lüks yat satışı yapan iş insanı Korhan Bozkurt ve İzmir Alsancak'taki Sultan's Derm'in sahibi olan eşi Sultan Bozkurt, yakın arkadaşları tekne kaptanı Telat Uçar ve Smyrna Concept'in sahibi Selman Karataş ile birlikte keyifli bir gün geçirdi. Hafta sonu kalabalığa karışmak istemeyen Bozkurt çifti, Telat Bey'in Sea Horse isimli teknesiyle gezintiye çıkmayı tercih etti. Sultan Hanım, yaz sıcağından uzaklaşıp denize girmek için cumartesi ve pazar günlerini iple çektiğini söyledi.

ERCAN AKGÜN