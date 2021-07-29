“Televizyona dönüyorum”

ÖZCAN Deniz ile 5 yıllık birlikteliğini geçen sene bitiren Buse Narcı, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan Narcı, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Bir dizi projesi için hazırlıklara başladığını belirten Narcı, "Yeni projelerim var ve bunlardan bir tanesi televizyon dizisi. Anlaşmalar yapıldı, diğer detaylar sürprizim olsun" dedi.

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