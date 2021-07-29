Victoria’s Secret melekleri İzmirli kuaföre emanet

DÜNYANIN en büyük iç giyim markalarından Victoria's Secret'ın her yıl merakla beklenen ve 'yılın şovu' olarak bilinen moda gösterisi, kısa bir aradan sonra yeniden düzenleniyor.

YILDIZLAR YÜRÜYECEK

LONDRA'DA faaliyet gösteren Hairbysam Kuaför'ün kurucusu İzmirli kuaför Samet Zili, Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü moda şovu için firmayla anlaşma yaptı.

Bugüne kadar birçok yıldızla çalışan saç tasarımcısı Samet Zili, dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen ikonik şovun kulisinde olacak ve Victoria's Secret meleklerinin saçlarını tasarlayacak.

Merakla beklenen şovda bu yıl Behati Prinsloo, Bella Hadid, Candice Swanepoel ve Winnie Harlow gibi top modellerin yanı sıra markanın kendi seçtiği genç mankenler de podyumda yürüyecek. Victoria's Secret Show'un Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor.