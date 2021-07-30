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Damat ‘Robot’ cıktı

Aleyna Tilki yeni şarkısının klibinde yer alan Robot ile sembolik bir nikah kıydı.

Damat ‘Robot’ cıktı

30.7.2021

YAPTIĞI paylaşımlarla her daim gündem olmayı başaran popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Evleniyorum" diyerek yine adından söz ettirmişti. Güzel şarkıcı, önceki akşam "Sır" adını verdiği yeni şarkısını ve video klibini yakın dostlarına özel bir parti ile tanıttı. Kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide Aleyna Tilki, klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlendi. Nikahta Aleyna Tilki'nin şahitliğini Ersay Üner, Robot 'un şahitliğini ise Cemal Can Canseven'in yaptığı eğlenceli parti de davetliler Dj Doğuş Çabakçor'un şarkılarıyla eğlendi.

ŞENOL KANTÜRK

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