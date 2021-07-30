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Haberler Sarmaşık Kramp ve şişkinlikten nane çayıyla kurtulun

Kramp ve şişkinlikten nane çayıyla kurtulun

Kramp ve şişkinlikten nane çayıyla kurtulun

30.7.2021

SON yıllarda tüketimi artan bitki çayları birbirinden farklı faydaları ile dikkat çekiyor. Antioksidan özelliğiyle virüs, tümör ve bakterilerle savaşarak vücudu koruyan nane çayı da, bitkisel çaylardan hoşlananlar için iyi bir alternatif. Sindirime faydalı olan nane çayı; kabızlık, kramp, şişkinlik ya da bulantı problemlerinin tedavisine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan uçucu bileşenlerle boğazın yumuşamasına ve kuruluğunu giderebiliyor
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