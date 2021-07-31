Çekildiğini fark etti, bir daha suya girmedi

YAZ başında Çeşme'de tatil yaparken görüntülenen, sonrasında da Bodrum'da gazetecilere yakalanan Berrak Tüzünataç, rotayı yeniden Çeşme'ye çevirdi. Arkadaşlarıyla beraber The Beach of Momo'ya gelen ve denize girerken çekildiğini fark etmeyen güzel oyuncu, sudan çıkarken Yeni Asır objektifini fark edince gülümseyerek şezlonguna yürüdü. Yakalandığını fark ettiği sırada duş bile almadan yerine geçen Tüzünataç, sonrasında bir daha denize girmedi. Güzel oyuncu, zayıflamasıyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilerin aksine, fit görüntüsüyle gayet sağlıklı olduğunu gözler önüne serdi.



EMEL'İN TAKI MERAKI

1993'ÜN tescilli güzellerinden sunucu ve manken Emel Yıldırım, Çeşme tatilini ağabeyinin yazlığında geçiriyor. Zaman zaman Kuşadası'nda annesinin yazlığına gidip mekan değiştiren Yıldırım, bu sezon denize girerken görüntülenmemeye dikkat ediyor. 4 yıl önce kozmetik sektörüne el atan ve 5 ayrı kokunun yer aldığı kendi parfüm markasını hayata geçiren ünlü güzel, ürünlerinin satışını yapan Alaçatı İftik Takı'ya uğrayıp hem kokularını inceledi hem de kendisi için birkaç takı satın aldı.

ERCAN AKGÜN