Denizi olmayan tatil cenneti

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Denizli, köklü geçmişinin yanı sıra doğal güzellikleri, kaplıcaları ve dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri ile de turizmde ön plana çıkıyor. Denizli'de herkesin hayranlığını kazanan Kleopatra Havuzu, Pamukkale Travertenleri ve Keloğlan Mağarası öyle güzel manzaralar sunuyor ki, herkes yeniden keşfetmek üzere buraya akın ediyor. Denizli'nin güzelliklerini sizler için derledik.

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NDE

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Pamukkale travertenleri mutlaka görülmesi gereken yerlerin başını çekiyor. 1988 yılından itibaren Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale Travertenleri muhteşem görüntüsünün yanı sıra doğal mineralli suyu ile romatizma ve pek çok deri hastalığına çözüm oluyor. Herkesin gözdesi olan Pamukkale'de bir de yamaç paraşütü yapılıyor. Yamaç paraşütü için de tercih edilen en ideal noktalardan biri burası.

KLEOPATRA HAVUZU: Hierapolis Antik Kenti'nde bir deprem sonucu meydana gelen havuz, şehrin doğal güzellikleri arasında başı çekiyor. Masmavi berrak sularda antik eserlerin arasında, herkesin bir kez bile olsa yüzmek istediği havuz burası. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında normal bir sıcaklıkta bulunan havuzda yüzmek gerçekten muhteşem bir his. Kleopatra Havuzu'nun yakınlarında Travertenler, Laodikya Antik Kenti, Hierapolis, Karahayıt bulunuyor.

KELOĞLAN MAĞARASI: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Keloğlan Mağarası, 1990 yılında MTA tarafından yapılan bir kazı sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Doğal görünümü ve yapısı ile görenleri kendine hayran bırakan Keloğlan mağarası Denizli'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.