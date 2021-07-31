Pelin Karahan’ın eşi yolsuzlukla suçlandı

OYUNCU Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, ihracatını yapmadığı parfümler üzerinden KDV iadesi almakla suçlandı. Hayali ihracat suçlamasıyla 18 yıla kadar hapsi istenen Güntay, basın açıklaması yaparak "Şahsım ve ticari hayatıma yönelik bu mesnetsiz iddiaları kabul etmiyorum. Mağduruz" dedi. Güntay'ın da aralarında olduğu 7 sanık Ekim ayında hakim karşısına çıkacak.

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