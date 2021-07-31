Sıcaklarda meyve tüketimine dikkat!

Yazın havaların ısınmasıyla birlikte fiziksel aktivite ve su tüketiminin arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, meyve ve sebze çeşitliliği de göz önüne alındığında, kilo verme konusunda daha şanslı bir döneme girildiğine dikkat çekerek beslenme önerilerinde bulundu. Fit bir yaz için dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Daha sağlıklı bir yaz geçirmek için; alkollü, şekerli ve bol kremalı içeceklerden uzak durun. Kızartılmış besinler yerine, ızgara veya haşlama tercih edin.

IZGARA YERİNE HAŞLAMA

Meyveleri mutlaka taze yiyin ve porsiyon kontrolüne dikkat edin. Tek seferde fazla meyve tüketiminden kaçının. Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı ve margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağını tercih edin" uyarılarında bulundu.

HER GÜN AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ

GÜN içinde hareketinizi mutlaka artırmanız gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Özellikle düzenli yapılan açık hava yürüyüşleri bağışıklık sisteminizin de güçlenmesine yardımcı olur. Bol su tüketin, gün içerisinde içtiğiniz çay, kahve ve meyve suları su ihtiyacını karşılamaz. Eğer doktorunuz kısıtlamadıysa, her gün mutlaka yumurta tüketin. Tuz tüketiminizi kısıtlayın" dedi.

SAĞLIKLI YAZ İÇECEĞİ TARİFİ

SOĞUK çay ile serinlerken aynı zamanda yağ yakmanın da mümkün olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, evde yapılabilecek sağlıklı bir soğuk çay içeceği tarifini şöyle anlattı: "1 su bardağı su ile 2 adet doğranmış şeftaliyi orta ateşte 20-25 dakika kadar kaynatın. Kaynatılan karışımı robottan geçirip pürüzsüz hale getirin. Daha sonra 2 tatlı kaşığı yeşil çay ile 2 fincan kaynamış suyu, 5 dakika kadar demlendirin. Biraz soğuyan şeftalili karışıma demlediğiniz yeşil çayı ekleyin. Ilıdıktan sonra buzdolabında 4-6 saat kadar soğutup nane ile servis edin.

ÖDEM ATIMI İÇİN KABAK VE ARMUT

YAZIN bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı özelliği olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yoğurt, kefir, yeşil çay, yulaf, tarçın, yeşil mercimek, kereviz, baharatların (pulbiber, karabiber, sumak vb.) sık tüketilmesi zayıflamaya yardımcı olur. Kabak, salatalık, ananas, zencefil, armut ve maydanozun da ödem atımına yardımcı besinlerdir" dedi.

ÇİĞ YEMİŞLER TANEYLE YENMELİ

ÇİĞ yağlı tohumların (fındık, badem, ceviz vb.) mutlaka beslenmeye eklenmesini öneren Yılmaz, "Bunları avuçla değil, tane tane yemeye özen gösterin. Her hafta en az 2 kez balık tüketin. Uyku düzeninize dikkat edin. Lifli gıda (tam tahıllı ekmekler, yulaf, meyve ve sebzeler, baklagiller vb.) tüketimini artırın" şeklinde konuştu.

ALDIĞINIZ KALORİ BESLEYİCİ OLMALI

YAZIN zayıflamak için en sık yapılan hataların başında kişinin internetten, sosyal medyadan kendine uygun olmayan diyeti yapmasının geldiğini kaydeden Yılmaz, "Yazın birçok beslenme hatası, kilo vermek yerine kilo alımına yol açabiliyor. Tek tip beslenmekten uzak durulmalı. Örneğin sadece protein, sadece çorba diyeti gibi... Yeterli ve dengeli beslenmek için kalorinin mutlaka karbonhidrat, yağ ve proteinden doğru oranlarda alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.