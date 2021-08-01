Hazır gıdalardaki trans yağlara dikkat

İÇ Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Pek çok hazır gıdada bulunan trans yağlar kalp-damar hastalığı kaynaklı ölümlere neden olurken, diyabetten kısırlığa kadar birçok hastalığın görülme sıklığını da arttırır" diyor. Kanola, soya, ayçiçeği, pamuk, safran gibi bitkisel sıvı yağlara hidrojen eklenmesi ve ısıtılması sonucu ortaya çıkan 'trans yağlar' tehlikeli bir yağ çeşidi olarak biliniyor.

Ucuz, kullanımı kolay ve uzun süre bozulmadan bekletilme avantajları nedeniyle trans yağların hazır gıdalarda yaygın şekilde kullanıldığını vurgulayan Prof. Dr. Erk, "Trans yağlar zararlıdır. Vücut için gereksizdir ve hiçbir olumlu etkisi yoktur. Bu yağlar karaciğer ve damar sistemine kolaylıkla yapışarak karaciğer yağlanması ve damar hastalıklarına yol açar. Toksik etkiye sahip trans yağlar, insülin direnci ile diyabete zemin hazırlar ve kanserojendir" dedi