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Helal olsun size!

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla canla başla mücadele edilirken ünlüler de verdikleri desteklerle sosyal medyada gündem oldu. Yaraları sarmak için yardım eli uzatan Aleyna Tilki, Haluk Levent ve Yusuf Güney herkesin takdirini topladı

Helal olsun size!

1.8.2021

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında tedavisi için biriktirdiği parası alevlerde kül olan kanser hastası Cemile Öner'e, AHBAP kurucusu sanatçı Haluk Levent koştu.

Öner'in gözyaşlarına sessiz kalmayarak harekete geçen şarkıcı, "Haydi, annemize gidelim!" çağrısında bulundu.

Cemile teyzenin yanan evinin hasarını ve 15 bin TL'sini karşılamak için AHBAP derneği gönülleri tek yürek oldu.

YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Şarkıcı Yusuf Güney ise, Manavgat'ta başlayan ve birçok bölgeye sıçrayan yangınlar için Antalya'ya koştu. Köyleri gezerek mağdur vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan şarkıcı, aynı zamanda yeniden ortaya çıkan alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Güney, "En korktuğum şey. Söndü diye bırakılan bazı yerler tekrardan yanmaya başlıyor. Ağaç kökleri yeniden yanıyor" dedi.

HATIRA ORMANI KURACAK
POPÇU Aleyna Tilki de yaşanan acılara sessiz kalmadı. Muğla'da itfaiye ekiplerine su götürürken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir için Instagram hesabından paylaşım yapan Tilki, "Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri, sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak için bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR

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