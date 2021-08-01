Pandemi ona yaradı

TÜRK halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, geçtiğimiz gün Vadistanbul'daydı. Öğle saatlerinde tek başına alışverişin keyfini çıkaran Orhan, karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Pandemi döneminde çok kilo aldığını söyleyen Sevcan Orhan, "Bu normalleşme döneminde iş temposu ve diyet sayesinde kilolarımdan kurtuldum" dedi.