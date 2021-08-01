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Haberler Sarmaşık Yeni besteye özel klip

Yeni besteye özel klip

Yeni besteye özel klip

1.8.2021

DÜNYACA ünlü Kabak Kemane Virtüözü Cafer Nazlıbaş, yeni bestesi Nazar ile sevenlerinin kalbinde taht kurmaya devam ediyor. Düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait olan Nazar'ın klibi ise Erkan Akpınar tarafından Kemalpaşa'nın nazar boncuk üretimi ile meşhur beldesi Nazarköy'de çekildi. Nazar boncuğunun yapımına da yer verilen klipte Nazlıbaş'ın duygu yüklü bestesi, izleyenler ve dinleyenler tarafından tam not aldı.

■ MELİH DEMİRTAŞ

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