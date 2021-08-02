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Haberler Sarmaşık Kadın hayranları övgüye bogdu

Kadın hayranları övgüye bogdu

Kadın hayranları övgüye bogdu

2.8.2021

ÇEŞME'DE tatil yapan oyuncu Berrak Tüzünataç, denize girdiği The Beach of Momo'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yanına gelip sohbet eden bir kadın hayranı, oyuncunun doğal güzelliğiyle ilgili konuşma yapınca, Berrak Tüzünataç'ın yüzünde güller açtı.

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