  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Uzun: Annelik en güzel duygu

Uzun: Annelik en güzel duygu

Uzun: Annelik en güzel duygu

3.8.2021

EKRANLARIN güzel sunucusu Elif Ece Uzun, önceki gün objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini dünyaya getiren güzel sunucu, fit görünümüyle görenleri şaşkınlık içerisinde bırakırken, giyim tarzıyla da ilgi odağı oldu.

Çocuklarının bir yaşına girmesinin ardından ekranlara geri dönen Uzun, "Annelik dünyanın en güzel duygusu olsa gerek. Hayatım, çocuklarım ve işim arasında geçiyor. Eve gidip çocuklarımı kucağıma alınca ne yorgunluğum kalıyor ne de stresim" dedi. Güzel sunucu Uzun, çocuk mağazalarından yaptığı alışverişin ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uzun: Annelik en güzel duygu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.