Uzun: Annelik en güzel duygu

EKRANLARIN güzel sunucusu Elif Ece Uzun, önceki gün objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini dünyaya getiren güzel sunucu, fit görünümüyle görenleri şaşkınlık içerisinde bırakırken, giyim tarzıyla da ilgi odağı oldu.

Çocuklarının bir yaşına girmesinin ardından ekranlara geri dönen Uzun, "Annelik dünyanın en güzel duygusu olsa gerek. Hayatım, çocuklarım ve işim arasında geçiyor. Eve gidip çocuklarımı kucağıma alınca ne yorgunluğum kalıyor ne de stresim" dedi. Güzel sunucu Uzun, çocuk mağazalarından yaptığı alışverişin ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.