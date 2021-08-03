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Haberler Sarmaşık Yeni transferin akvaryum gezisi

Yeni transferin akvaryum gezisi

Yeni transferin akvaryum gezisi

3.8.2021

GALATASARAY'IN yeni transferi Patrick Van Aanholt geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Ailesi ile birlikte İstanbul Akvaryuma gelen başarılı futbolcu, amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, penguenleri ve köpekleri hayranlıkla izleyerek gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Ardından alışveriş merkezine geçen sarı kırmızılı takımın yeni transferi oturacağı ev için eşya bakmaya devam etti. Gün boyu eğlenen Aanholt ve ailesi alışveriş merkezinden mutlu ayrıldı.
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