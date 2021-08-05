Şahan Gökbakar’ın evi de tahliye edildi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın evinin de bulunduğu Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, Gökbar'ın evi de dahil olmak üzere, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.

Gökbakar'ın evinin tahliyesi sonrası açıkta bekleyen yatına geçtiği öğrenildi. Evinin ormandan ya da ağaçlardan kıymetli olmadığını dile getiren Gökbakar, "Herkes evini ve yuvasını korur. Ama bu ağaçlardan ve ormanlardan kıymetli değil" dedi.

■ FERDİ YAVUZ