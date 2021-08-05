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Haberler Sarmaşık Yeni projelere hazırlanıyor

Yeni projelere hazırlanıyor

Yeni projelere hazırlanıyor

5.8.2021

GÜZEL oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün sevgilisi Besim Çırak ile birlikte görüntülendi. Alışveriş sonrasında şekerleme ve çikolata alan Turanlı, "Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle yangın bölgesinde yaşayan, orada bulunan herkesin Allah yardımcısı olsun. Ben de bu süreçte elimden gelen desteği verdim ve vermeye devam edeceğim" dedi. Çalışmalarıyla ilgili açıklamada yapan güzel oyuncu, "Gelen projeler var, görüşmelerimiz ve senaryo okumalarım devam ediyor. Yeni sezonda güzel bir projeyle ekranlarda olacağım" dedi.
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