Şahan Gökbakar’dan canlı yayında şok açıklama: Provokatörler devrede

Marmaris'teki yangınlara yönelik çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Yangının başından beri bölgede canlı yayın açarak açıklamalarda bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, videolarına bir yenisini daha ekledi. Alevlere erken müdahale edilmesi için yoğun çaba gösteren Gökbakar, evinin arkasındaki yangın bölgesine provokatörlerin botlarla gelip, hiçbir komut dinlemediğini söyledi. Gelen kişilerin yangın bölgesindeki çalışmaları manipüle ettiğini aktaran Gökbakar, "Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

■ FERDİ YAVUZ