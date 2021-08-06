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Sıcak havalar kalp sağlığının düşmanı

Aşırı sıcak havanın kalp ve dolaşım sistemi üzerine ekstra yük olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun “Özellikle kalp damar hastalığınız varsa göğüs ağrısı şikayetlerinizde artış görülebilir ve sıcak hava bu ağrıları şiddetlendirebilir” dedi

Sıcak havalar kalp sağlığının düşmanı

6.8.2021

Sıcak havalarda kalp sağlığını korumanın yollarını açıklayan Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Yaz aylarında vücudunuz ısıyı düşürmek için terler, bu da gereğinden fazla sıvı kaybetmeniz anlamına gelir" dedi.

KAYIP TELAFİ EDİLMELİ
Vücuttaki sıvı, tuz ve mineral kayıplarının kan basıncını düşürdüğünü belirten Boztosun, "Bu kaybı birçok insan su veya şekersiz içeceklerle telafi eder. Aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirerek kalp hastaları için riskli bir durum yaratabilir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz. Doktorunuz size kalp yetmezliği sebebiyle sıvı alımından kaçınmanız gerektiğini belirtmiş ise, kendisiyle görüşerek ilaçlarınızın yeniden düzenlenmesi ve gözden geçirilmesini talep etmelisiniz" şeklinde konuştu.

GÖLGE ALANLARI TERCİH ETMELİSİNİZ
Sıcak havalarda uzun süre güneşin altında bulunmanın riskli olduğunu belirten Boztosun, "Gölge veya kapalı ortamları tercih edin. Özellikle güneşin altında aşırı efor sarf etmekten kaçının. Hafif, terletmeyen, hava alan açık renkli kıyafetler giyin. Sık sık nabız ve tansiyon takibi yapmanız gerekebilir" dedi.

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