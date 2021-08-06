Yonca Evcimik annesini kaybetti

90'LI yılların pop sanatçısı Yonca Evcimik'in annesi Kadriye Evcimik, dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat etti. Kadriye Evcimik'in yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazenin bugün Bodrum'dan İstanbul'a getirilerek, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi. Kadriye Evcimik'in ölüm haberini alan sanatçılar ve sosyal medya kullanıcıları, Yonca Evcimik'e taziye mesajları göndererek destek oldular.
■ ŞENOL KANTÜRK
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