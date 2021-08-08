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Haberler Sarmaşık Aynur Aydın: ‘Tek derdim ülkem’

Aynur Aydın: ‘Tek derdim ülkem’

Aynur Aydın: ‘Tek derdim ülkem’

8.8.2021

ŞARKICI Aynur Aydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni klip çalışması için dans dersleri aldığını söyleyen güzel şarkıcı, "Herkes bu klipte farklı bir Aynur Aydın görecek" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı. Ülkemizde yaşaişareti nan yangınlarla ilgili de konuşan
Aydın, "Gördüğüm kadarıyla bütün halkımız ve sanat camiası duyarlı davranıyor. Ben de elimden gelen yardımları yapıyorum. Tek derdim ülkem, Türkiye'miz bu yangınlardan kurtulsun artık" dedi.

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