Yok böyle değişim

DEFNE Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun estetiksiz halleri görenlerini şaşırttı. Yaptığı paylaşımlarla Instagram'da hatrı sayılır bir takipçi sayısına ulaşan Deren Talu'nun, yıllar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Talu'nun fotoğraflarından yüzüne birçok estetik yaptırdığı anlaşılırken, Sosyal medyada gündem olan fotoğraflara, "Deren de estetik harikasıymış" yorumları geldi. Deren Talu annesinin izinden giderek geçtiğimiz yıl oyunculuk kariyerine adım atmıştı.