Etek uyarısına masa örtülü kombin!

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz gün Kuşadası'ndaki bir otelde sahne aldı. Sevenlerine şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan 60 yaşındaki şarkıcı, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Konser sırasında eteğinin açıldığını fark etmeyen Kibariye'ye, kendisini izleyen eşi Ali Küçükbalçık'tan uyarı geldi.

1999 yılında evlendiği eşi Ali Küçükbalçık'ın bu durumdan rahatsız olduğunu anlayan Kibariye, kulise gidip kıyafetini değiştiremeyeceği için 'masa örtüsü' yöntemine başvurdu. Çareyi örtüyü beline bağlamakta bulan Kibariye, ardından şarkılarını seslendirmeye kaldığı yerden devam etti.

"KOCAM BENİ SEVİYOR"

Geçtiğimiz günlerde 'Aldatma' iddialarına konu olan çiftin arasındaki buzların eridiği görüldü. Ali Küçükbalçık, kısa süre önce bir kadınla samimi şekilde görüntülenmiş, iddialarla ilgili konuşan Kibariye ise, "Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Kimse için yuvamı dağıtmam ben" demişti.

KONSERİ TATİLE ÇEVİRDİ

KONSER vermek için eşi Ali Küçükbalçık ile Kuşadası'na gelen Kibariye, işle tatili birleştirdi. 'Masa örtülü' konser sonrası yorgunluk atan ikiliden Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından tatil fotoğrafı paylaştı. Kibariye ile samimi bir poz veren Küçükbalçık, takipçilerine de "Mutluyuz" mesajı gönderdi. Ünlü şarkıcının hayranları ise, aldatma dedikoduları nedeniyle "Sen o güzel yürekli kadını hak etmiyorsun" eleştirisinde bulundu