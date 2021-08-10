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Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı

Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı

10.8.2021

25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan, zarafeti, güzelliği ve oyunculuğu ile toplumun hayranlığını kazanan Türk Sineması'nın "Kamelyalı Kadını" usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı.

KEREM Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı. Kerem Alışık, "Öyle öptü, öyle kokladı, öyle sevdi ki bizi, onun sevgisini görünce sevgimizden utandık...Çok özlüyoruz onu. O evimizin, barkımızın mukaddes yüzlü kahramanı, onu çok özledik. Bugün doğum gününde dualarla, şükranla, minnetle andık" diye konuştu.

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