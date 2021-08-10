Kardeşini kaybeden Alişan işlerine dönüyor

ALİŞAN son 1 ay içerisinde çok büyük acılar yaşadı. Önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan bir süre sahnelere ara vermiş ve eve kapanmıştı. Alişan kararını değiştirdi ve işlerine dönme sinyalleri verdi. Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Son 1 ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı. Alişan bir süredir her gün kardeşinin mezarını ziyaret edip evde zaman geçiriyordu.

EŞİNDEN BÜYÜK DESTEK

ACISINI içinde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan Alişan'ın sahnelere ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi belli oldu. Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak. Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın en büyük destekçisi eşi Buse Varol oldu.