Meyve ve sebzeyi soğuk suyla temizleyin

PROF. Dr. Vedat Göral, meyve ve sebze temizliğinin püf noktasını açıkladı. Prof. Dr. Göral, Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) meyve ve sebzeleri; sabun, deterjan veya ticari ürün ile yıkanmamasını önerdiğine söyleyerek, "Meyve veya sebzeleri sabunla yıkamak, hiçbir şekilde yardımcı olmayacak, aksine mide bulantısı, ishal, karın ağrısı gibi daha fazla sağlık sorunu oluşturacaktır. Uzmanlar, soğuk ve akan su altında sebze ve meyvelerin yıkanmasını önermektedir. Kabuğu sert ve pürtüklü olan kavun, havuç veya ananas yenilecekse, temiz, sert ve kalın bir fırça ile yıkama öncesi, fırçalanabilir. Meyve ve sebzeleri kestiğinizde, derideki kir veya mikroplar içine girebileceğinden, kabuğunu yemeseniz bile ürünü, akan su altında yıkamanızı veya ovmanızı önerirler. Ayrıca hazırlamadan veya yemeden önce, hasarlı veya çürük bölgelerin kesilmesi gerekir. Meyve ve sebzeleri kurutmak için temiz bir kağıt havlu kullanılabilir. Marketteki ürünleri ve diğer yiyecekleri elledikten sonra, ellerinizi yıkamak da çok önemlidir" dedi.

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