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Haberler Sarmaşık Oğulları için gün sayıyorlar

Oğulları için gün sayıyorlar

Oğulları için gün sayıyorlar

10.8.2021

ÜNLÜ oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başladı. Yaklaşık dokuz aylık hamile olan Makal, annelik heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kızı olacağı konuşulan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Makal, büyük bir sürprizle karşılaştı.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte cinsiyet belirleme partisi gerçekleştiren ünlü oyuncu, oğlu olacağını öğrendi. Haberi Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Makal'ın gönderisi kullanıcılar tarafından 20 binden fazla beğeni aldı.

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