TÜRK müziğinin ünlü bestekarı Yılmaz Yüksel'den acı haber geldi. Yüksel, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapan Yılmaz Yüksel'in çok sayıda önemli bestesi bulunuyor.
Ünlü bestekar Yılmaz Yüksel yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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