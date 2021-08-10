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Haberler Sarmaşık Ünlü bestekar Yılmaz Yüksel yaşamını yitirdi

Ünlü bestekar Yılmaz Yüksel yaşamını yitirdi

Ünlü bestekar Yılmaz Yüksel yaşamını yitirdi

10.8.2021

TÜRK müziğinin ünlü bestekarı Yılmaz Yüksel'den acı haber geldi. Yüksel, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapan Yılmaz Yüksel'in çok sayıda önemli bestesi bulunuyor.
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