Alerji dostu vegan dondurmalar

BÜYÜK küçük herkesin dört mevsim severek tükettiği tatlıların başında gelen dondurmalar, içimizi serinletirken lezzetiyle de damaklarımızı fethediyor. Hemen herkesin en sevdiği tatlılar arasında yer alan dondurma, alerjik bir bünyeye sahip olanlar içinse dikkatli tüketilmesi gereken gıdalar arasında bulunuyor.

SÜT YOK, BOL BOL VİTAMİN VAR

BU noktada yüzde yüz meyve bazlı sorbe dondurmalar tüketmek süt alerjisi ve intoleransı olanların da dondurma lezzetinden mahrum kalmasını önlüyor. Bu tarifler ayrıca vegan beslenme tarzını benimseyenler için de iyi bir alternatif. Hem gerçek meyveden yapıldıkları için vitamin ve mineral konusunda da beslenmeye katkı sağlıyor.

MUZLU KAVUNLU SORBE

BİR gece önceden muz ve kavunları doğrayıp buzlukta dondurun. Hazırlamadan birkaç dakika önce oda sıcaklığında bekletin ve bal ile beraber mutfak robotundan geçirin. Karışımı düz bir tepsiye alıp düzleyin. Dondurma kaşığı ile top yaparak servis tabaklarına alın. Fındıkla süsleyin.

ŞEFTALİ SORBE

ŞEFTALİYİ dilimleyip şeftali dilimlerini buzlukta en az 1 saat donduralım daha sonra 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyip robottan geçirelim. En az 1 saat kadar tekrar buzluğa atalım. Sonra dondurma kaşığı yardımıyla servis yapıp tüketebilirsiniz.

KIRMIZI MEYVELİ SORBE

20 adet dondurulmuş ahududu, 10 adet kiraz, 5 adet çilek, yarım armut 1 tatlı kaşığı balı rondodan geçirip bir kaseye koyup streçleyerek buzluğa kaldırın. Donana kadar her 20 dakikada bir karışımı karıştırın. Sorbeyi buzlukta 5-6 saat bekletip, servis etmeden 15 dakika önce çıkarıp, üzerini meyve parçaları, hindistan cevizi, toz antep fıstığıyla dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz.

LİMONLU SORBE

Su ve şeker tencereye alınır, orta ateşte şeker çözülene kadar karıştırılır. Soğuduktan sonra içine limon kabuğu rendesi ve limon suyu eklenip karıştırılır. Cam bir kap içinde buzluğa konur. Buzluğa koyduktan sonra yarım saatte bir çıkarılıp karıştırılır ve yeniden buzluğa konur. Bu işlem yapılmazsa sorbeniz buz olacaktır, bu işlem sayesinde kar gibi olur. Servis yapmak için önceden dik duracak şekilde altını kesip dondurduğunuz limon kabuklarını kullanabilirsiniz.

ÇİLEKLİ SORBE

1 su bardağı su ve 1 su bardağı şekeri bir tencereye alıp karıştırın. Ocağa alıp kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatıp soğumaya bırakın. Çilekleri iyice yıkadıktan sonra 1 limon suyu ile birlikte rondodan geçirip püre haline getirin. Soğuk şerbeti çileğin üzerine döküp karıştırın. Uygun bir dondurucu kabına çilekli karışımı döküp dondurucuda 5 -6 saat kadar ara ara karıştırarak dondurun.