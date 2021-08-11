Murat kaçtı Sitare itiraf etti

SEVİLEN popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş'ın ilişkisi, Alaçatı gecelerinde tescillendi. 1 yıl önce oyuncu Hande Erçel ile beraberliğini noktalayan Dalkılıç'ın bu sefer de eski sevgilisiyle aynı dizide oynayan Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açması dikkat çekti.

Bir süredir haklarında aşk dedikoduları dönen, ancak bir türlü magazin basınına yakalanmayan ikili, sonunda Çeşme'de yakayı ele verdi. Bir eğlence mekanına gidip arkadaşlarıyla vakit geçiren Dalkılıç ve Akbaş, gecenin sonunda mekandan ayrı ayrı çıksa da magazincilere yakalanmaktan kurtulamadı. Tek başına yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sitare Hanım, ilişkilerinin olduğunu ve gayet mutlu yürüdüğünü itiraf ederken, birlikte görülmemek için çaba sarf eden ünlü popçu ise bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

OTOPARKTA BULUŞTULAR

İLİŞKİLERİNİ belli etmemek adına otoparka kadar sevgilisinden ayrı gitmeye çalışan Dalkılıç, çevredeki vatandaşların merakı ve ilgisi nedeniyle yürümekte zorlanınca, çareyi espri yaparak durumu geçiştirmekte buldu. Magazincilerden kurtulamayan Dalkılıç, sonunda otoparka giderek sevgilisiyle aynı araca bindi. İlişkileri açığa çıktığı için keyfi kaçan ünlü popçu, Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel ile aynı dizide rol alan Sitare Akbaş ile birlikteliğini gizliyordu. Çeşme'de yakalanan çiftten Akbaş 'Mutluyuz' derken, Dalkılıç, kameralardan kaçtı ka yapapopçu, mutsuz bir ifadeyle otoparktan ayrıldı.

DÜĞÜN ÖNCESİ SON BEKAR TATİL

Ekranların sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in güzellik bloggeri İzmirli sevgilisi Melodi Elbirliler, Çeşme'de yakın arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Yaklaşık bir senedir ilişki yaşayan ve bu ayın sonunda evleneceklerini duyuran çift, düğün hazırlıklarını tamamladı. Nikahın tam tarihi ve yeri henüz bilinmezken, Melodi hanımın bu özel gün öncesi enerji toplamak için Çeşme'ye geldiği, ancak Arda Bey'in işleri nedeniyle yanında olamadığı görüldü.

SAHNEDEN AYRI KALINCA BUNALIMA GİRECEKTİM

Temmuz'da yoğun bir konser programı geçiren Tuğçe Kandemir, Alaçatı Şerefe'de hem Egeli hayranlarıyla hem de Avrupa'dan gelen gurbetçi Türkler ile hasret giderdi. Pandemi döneminde evde olmaktan çok sıkıldığını ve neredeyse bunalıma gireceğini söyleyen Kandemir, o dönemde yaptığı şarkısını da dinleyicileriyle paylaştı. Bu ay da pek çok şehirde sahneye çıkacağını söyleyen genç şarkıcı, sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı.

ERCAN AKGÜN