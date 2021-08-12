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Haberler Sarmaşık Oyuncu Sabina Toziya vefat etti

Oyuncu Sabina Toziya vefat etti

Oyuncu Sabina Toziya vefat etti

12.8.2021

"EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını olan Hayriye Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyurdu. Usta oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.
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