Yeni bir ilişki söylentisi

SÜREKLİ yurtdışı seyahatinde olan ve farklı yerlerde tatil yapan İstanbullu iş insanı Murat Cevahir, oyuncu ve müzisyen Hazal Erişkin ile Çeşme'de objektifimize yakalandı. Birkaç gün boyunca The Beach Of Momo'ya sadece arkadaşlarıyla gelen Cevahir, bu kez Erişkin ile samimi görüntüler sergiledi.

Hazal Hanım ile gündüzleri denize giren Murat Bey, gün batımı partisine katıldığı sırada bir anda Erişkin'e sarılıp öpünce, yeni bir ilişki söylentilerini doğurdu. Plajda eğlenirken yakınlaşan ikili, daha sonra eğlenceye mekanın iç kısmında devam etti.





BODRUM SONRASI ÇESME TATILI

YAZ dönemini Bodrum'da açan oyuncu Öykü Çelik'i bu sefer de Çeşme'de görüntüledik. Erkek arkadaşı İsmail Berhan ile bir ayrılıp bir barışan güzel oyuncunun, Çeşme'de yalnız dolaşması dikkatlerden kaçmadı. Alaçatı'da arkadaşlarıyla kahvaltı yapan Çelik, sonrasında da bir arkadaşıyla birlikte aracına bindi. Çelik beachleri gezerek yorgunluk attı.

ERCAN AKGÜN