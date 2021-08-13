Salatalık, süt ve yoğurtla ödemden kurtulun

ÖDEM oluşumu, toplumda sıklıkla rastlanan bir durum. Bazı insanların ellerinde ve ayaklarında görülen ödemler bu sorunu yaşayan kişiler için sıkıntı verici olabiliyor. Sıcaklıklar damarlarda genişlemeye yol açıyor ve bununla birlikte damarların içinde dolaşan sıvının dokulara geçişi kolaylaşıyor. Sıvının doku araları ve cilt arasında birikmesi de vücutta ödem oluşturuyor. Sıklıkla ellerde, ayaklarda ve bacaklarda görülen ödem, vücutta ağırlığa ve şişliklerle yol açıyor.

Regl, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi, yüksek miktarda tuz içeren diyetler ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenlerinden. Ödem bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, beslenme bozukluğu, tiroit bezi hastalıkları gibi hastalıklarda sinyal verebiliyor. Doktorunuza danışarak, bazı besinlerin ödem atmaya yardımcı olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte ödem atmayı kolaylaştıran besinler:

YÜZDE 96'SI SU

YULAF, yapısında bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketlerinin artmasına, dolaşımın ve sindirimin hızlanmasına, dolayısıyla vücuttan şişkinliğin atılmasına yardım ediyor. Sütle pişirerek, yoğurda katarak ya da evde hazırlayacağınız sağlıklı ve şekersiz kurabiye veya keklerle yulaf tüketebilirsiniz.

İçeriğinde beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın da yaklaşık yüzde 96'sı sudan oluşuyor. Özellikle sıcak havalarda ara öğünlerde tüketeceğiniz salatalık bu içerikleri sayesinde vücudun kaybettiği suyun yerine konmasında ve şişkinliğin atılmasında önemli rol oynuyor. Potasyumdan zengin besinler, vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanmasına yardım ederek ödeme karşı etkili oluyor.

Potasyumdan oldukça zengin olan kayısıyı günde ortalama 3-4 adet tüketmek şişkinliğin atılmasını kolaylaştırıyor. Ananasta bulunan bromelain maddesi vücuttan su atımını artırıyor. Özellikle şişkinlik oluştuğunu hissettiğiniz günlerde 1 halka kadar ananas tüketmenizde fayda var. A,B,C vitaminleri ile yüksek oranda lif içeren yaban mersini de sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor

GÜNDE 2 LITRE SU IÇIN

Günlük 2-2,5 litre su içmek ödem tutulmasını önlemek ve atımına yardımcı olmak için çok önemli. İçeceğiniz suyun içerisine çubuk tarçın, elma dilimleri, salatalık dilimleri veya taze nane yaprağı gibi besinleri eklemeniz de hem suyunuzun antioksidan kapasitesinin artmasına ve şişkinliğin atılmasına hem de tadının daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor.

BOL BOL KALSIYUM TÜKETIN

Süt, yoğurt ve kefir, içerdikleri zengin kalsiyum sayesinde vücut sıvılarında mineral dengesini sağlayarak ödemin oluşmasını önlüyor. Her gün ortalama 2-3 porsiyon (2-3 su bardağı kadar) süt ve süt ürünü tüketmek hem sağlıklı beslenme hem de şişkinlik oluşumunu önlemede çok yardımcı. Maydanoz özellikle çiğ tüketildiğinde besin içeriği en zengin sebzelerden biri. Yapısında bulanan bol lif ve C vitamini, çiğ yenildiğinde ya da haşlanıp suyu içildiğinde ödemin atılmasında çok etkili. Ancak dikkat! Gereğinden fazla maydanoz tüketmek vücuttan fazla suyun atılmasına, dolayısıyla tansiyon düşüklüğüne neden olabiliyor.