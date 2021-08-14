Besteci Erdem Kınay DJ’lik yaptı

PEK çok şarkıda imzası bulunan besteci aranjör Erdem Kınay, Çeşme Monarch Beach'te pikap başına geçti. Yerli ve yabancı turistlerin yer aldığı mekanda DJ'lik yapan başarılı aranjör, tempolu parçalarla konuklara oldukça hareketli bir gün yaşattı.



Bestesini ve aranjesini yaptığı şarkıları çalan Erdem Kınay'ı dinleyenler, bu parçaların ona ait olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadılar.

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