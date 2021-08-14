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Haberler Sarmaşık İyilikler paylaşıldıkça çoğalıyor

İyilikler paylaşıldıkça çoğalıyor

İyilikler paylaşıldıkça çoğalıyor

14.8.2021

Sahnelerin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel şarkıcı, bir süre mağazaları dolaştı.

ORMAN YAPILACAK
Verdiği konserin gelirini yangın bölgesinde hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hatıra ormanı yapılması için bağışlayan Tilki, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tilki, "Aslında ben yardımların paylaşılması taraftarı değilim. Ama bunu paylaşmayı tercih ettim ki iyiliklerimiz çoğalsın" dedi.
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