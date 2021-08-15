Efes Antik Kenti sanat dolu günlere hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin programı tanıtıldı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılından bu yana yapılmakta olan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali bu yıl yeniden bir süredir tadilatta olan Efes Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde gerçekleştirilecek.



SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen, seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler çerçevesinde, güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde opera ve bale eserlerinin yanı sıra konser ve müzikal türleri de yer alacak. Efes Antik Sengel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk, resmi kurum ile sponsor şirketlerin temsilcileri katıldı. Aydın Uştuk, tüm sanatseverleri görkemli ve renkli programa sahip festivale beklediklerini belirtti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de festivalin bölgenin kültürel gelişimi için büyük önem taşıdığını söyleyerek, etkinliğe katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

FESTİVAL PROGRAMI

● 26 Ağustos Perşembe Saat 21.00: Prag operasından Michaela Zajmi, Bledar Zajmi, Egli Prifti ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Flüt Sanatçısı Hürkan Ayvazoğlu'dan oluşan Prag Ensemble konseri Efes Odeon'da gerçekleşecek.

● 28 Ağustos Cumartesi Saat 21.00: Fransız besteci Georges Bizet'nin "Carmen" operasının müzikleri ile özgün bir koreografide birleştirilen Carmen Balesi Efes Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

● 1 Eylül Çarşamba Saat 21.00: Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da, izleyiciyi 1930'lar Amerika'sına götüren Gangster müzikaliyle İzmirli sanatseverler için sahnede olacak.

● 3 Eylül Cuma Saat 21.00: Opera dünyasının çok değerli iki tenoru; Ender Arıman ve Erol Uras anısına İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Korosu ve Solistleri tarafından anma konseri sunulacak.

NİDA ALADAĞ