Güneş kremleri D vitamini alımını engellemez

DERMATOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, güneşin zararlı ışınlarına karşı uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şendur, anne ve babaların çocuklarının güneşten alacağı D vitaminini engelleyeceği endişesiyle, güneş koruyucusu kullanma konusunda tereddüt ettiğini ifade ederek, "Yüz, el üstü ve dirseğin günde 10-15 dakika güneş görüyor olması D vitaminini almak için yeterlidir. Güneşe fazla maruz kalmak ileriki dönemlerde deri kanserinin oluşması için zemin hazırlar. Cilt tipine göre uygun faktörlü bir koruyucu kullanmak ve çocuk yaşta güneşten korunma eğitimi vermek deri kanseri riskini engelleyecektir" dedi.

DERİ KANSERİ ARTIYOR

Küresel ısınmanın son yıllarda artması ve her geçen yıl güneşin zararlı ışınlarına daha fazla maruz kalmak, deri kanseri vakalarında artışa sebep oluyor. Bu nedenle güneşten korunmak hayati bir öneme sahip. Deri kanserinin özellikle güneş altında çalışan insanlarda daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Medicana International İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, bu konuda toplum bilincini oluşturarak deri kanseri riskinin azaltılabileceğini ifade etti.

AİLELER RAHAT OLSUN

Genellikle ebeveynlerde, çocuklarına güneş kremi kullanırlarsa kemiklerinin yeteri kadar D vitamini almayacağı endişesi olduğunu gözlemlediğini anlatan Prof. Dr. Şendur, "Çok kısa süreli, örneğin 10-15 dakika yüz, el sırtı ya da dirseğin güneşe maruz kalması, gereken D vitamini sentezi için yeterli. Güneşten koruyucular D vitamini sentezini engellemez. Bu nedenle ailelerin rahat olmasını istiyorum. Kişide D vitamini eksikliği tespit ediliyorsa yiyecek ve ilaçlarla o eksikliğin giderilmesi de mümkün" dedi.