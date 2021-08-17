Karaburun’da sanat buluşması

KARABURUN Belediyesi'nin desteklediği Mordoğan Flüt ve Piyano Akademisi, muhteşem bir konsere imza attı. Fransa'da yaşayan dünyaca ünlü flüt sanatçısı Sibel Kumru Pensel'in 8- 12 Ağustos tarihleri arasında eğitim verdiği Mordoğan Flüt ve Piyano Akademisi'nin genç flütistleri; piyanist Leo Pensel ve piyanist Özlem Ebesek ile birlikte verdikleri konserle Karaburunlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

ETKİNLİKLER ARTACAK

MORDOĞAN Flüt ve Piyano Akademisi'ne İzmirli öğrencilerin yanı sıra İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trakya ve Fransa'dan öğrencilerin de katıldığına dikkat çeken Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan; böylesi önemli sanat etkinliklerini Belediye öncülüğünde arttıracaklarını vurguladı.