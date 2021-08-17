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Haberler Sarmaşık Karadut hastalıklara karşı savaş açıyor

Karadut hastalıklara karşı savaş açıyor

Karadut hastalıklara karşı savaş açıyor

17.8.2021

KARADUT, yaz meyveleri arasında düşük kalorisi ile harika bir tercihtir. Meyve şekerinin düşük olması nedeniyle kan şekerinin stabil kalmasını sağlar. İçeriğindeki yüksek seviyedeki lif ile kabızlığı önler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler. Karadutun 100 gramında yaklaşık 10 miligram C vitamini bulunur. C vitamini Covid-19'dan korunmak için en önemli silahlarımızdan biridir. Bu yüzden karadut yazın gelmesi ve yasakların azalması ile birlikte bağışıklığımızı korumamız için harika bir C vitamini kaynağıdır. Karadut, diyabeti önler ve kansızlığı giderir. İçeriğindeki C vitamini ve demir halsizliği giderir, cildin yumuşacık ve pırıl pırıl olmasını sağlar. Karaduta mor- kara rengi veren flavonoidler yaşlanma karşıtıdır.
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