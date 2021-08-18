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Haberler Sarmaşık Rus milyarderin ‘Su Perisi’ Marmaris’te

Rus milyarderin ‘Su Perisi’ Marmaris’te

Rus milyarderin ‘Su Perisi’ Marmaris’te

18.8.2021

RUS milyarder Alexander Machkevitch'e ait adı Türkçe'de Bayan Su Perisi anlamına gelen Ceyman Adaları bayraklı mega yat "Lady Lara", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

DÜNYADA İLK 100'ÜN İÇİNDE
Marmaris'in Hisarönü Körfezi açıklarına demirleyen Lady Lara'da, milyarder işadamının olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yatta, Machkevitch ve ailesinin yanısıra yakın dostları bulunuyor. Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip 91 metre uzunluğundaki 4 katlı yat, dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösteriliyor.

■ ADEM ÜLKER

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