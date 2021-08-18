Serdar Ortaç: Evlendiğime pişmanım

ESKİ eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'tan yine sitem dolu açıklama geldi. Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti. Eski eşinin yaptıklarına hala sinirli olan popçu, önceki gün yine konuştu. Ortaç, Chloe ile ilgili; "Bana 10 sene hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Kızdım, 'Şeytan görsün yüzünü' dedim.

EVİME HACİZ GÖNDERDİ

CEBİME giren her kuruş ona gidiyor. Nafaka verdiğim için çok pişmanım. Evime haciz koymasaydı evlendiğimiz için pişman olmazdım ama düşmanmış gibi... Bir evim var onu mu istiyorsun..." dedi.