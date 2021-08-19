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Haberler Sarmaşık Bodrum’da Bale Festivali Carmen ile sona erdi

Bodrum’da Bale Festivali Carmen ile sona erdi

Bodrum’da Bale Festivali Carmen ile sona erdi

19.8.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin son gününde "Carmen" balesi sanatseverlerle buluştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği festivalin son etkinliğinde "Carmen", İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi.

ADEM ÜLKER

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