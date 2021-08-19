İş ve cemiyet dünyasını buluşturan düğün

İzmir'in tanınmış mimarlarından Epig Mimarlık'ın Kurucusu Semiha Güneş'in göz hekimi kızı Pelin Kıyat ile Bilgisayar Yazılım Mühendisi, Vakıfbank Müfettişi Alp Özalp bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dediler. Swiss Otel Efes'te düzenlenen muhteşem düğünde çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı.

Nikah şahitliklerini ise Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Cumhur Ersümer, Vakıflar Bankası Ege Bölge Müdürü Hayati Yaman,Vakıf Gaayrimenkul Genel Müdürü İlker Yeşil ve yakın arkadaşları Neşe Tuna ile Harun Kavur yaptı.

MAYRUK İMZALI

Ünlü Modacı Yıldırım Mayruk tarafından hazırlanan göz kamaştırıcı gelinlik geceye damgasını vurdu.

İdil-Ahmet Yiğitbaşı, Mahru Gürel, Mehmet Cengiz, Oğuz Özkardeş, Hasan Küçükkurt, Cemali Dinçer, Murat Bakan, Aziz Kocaoğlu, Sema Pekdaş, Alaaddin Yüksel gibi iş ve siyaset dünyası ve aile dostlarının oluşturduğu kalabalık davetliler, Mon Jardin firmasının organize ettiği gecede ünlü şarkıcı Yaşar'ın şarkıları ile güzel bir akşam geçirdi. Yeni evli çift yurtdışı ve yurtiçinde uzun bir balayı programı için yola çıktı.

MERT ALPDÜNDAR