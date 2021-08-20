Sağlık durumu yeni yeni düzeliyor

FANTEZİ müziğin aranılan ismi Hakan Altun, arkadaşı Funda Arkas ile birlikte Alaçatı sokaklarında yürüdü. Popçu Merve Özbey'in sahne aldığı mekana giden ve program bitiminde kulise geçerek sohbet eden Altun ve Arkas, daha sonra mekandan çıkarak araçlarına yürüdü. Geçtiğimiz mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve televizyon programına ara verip Bodrum'da dinlenmeye çekilen ünlü sanatçının sağlık durumunun yeni yeni düzelmeye başladığı görüldü.

YORULMAK BİLMEDEN ŞARKILARINI SÖYLEDİ

BU sezon Alaçatı Hayal Kahvesi'nde konserler veren Deniz Seki, yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Kendi parçalarının yanı sıra sevilen şarkılara da yer veren Seki, sahnede yorulmak bilmeyen halleriyle dinleyicilerden büyük alkış topladı.

PAPARAZZİLERE YAKALANMAK İSTEMEDİ

ÇEŞME'DE tatil yapmayı seven oyuncu Demet Akbağ, yakın arkadaşlarının yazlığına giderken görüntülendi. Beach clublarda paparazzilere yakalanmak istemeyen Akbağ, bu sefer de Ilıca tarafında denize girmeyi tercih etti. Kısa bir süre yüzdükten sonra denizden çıkan Akbağ ve arkadaşları, sohbet ederek yazlıklarına doğru yürüdü.

ERCAN AKGÜN